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11 мая, 18:04

Зеленский собрался снова уехать с Украины, в этот раз – к Папе Римскому

ANSA: Папа римский может принять Зеленского в Ватикане 13 мая

<p>Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Обложка © Getty Images / Galosi / pool / Spaziani</p>

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Обложка © Getty Images / Galosi / pool / Spaziani

Папа Римский Франциск может принять в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского 13 мая. Об этом в четверг сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в Святом престоле.

"Вероятно, что Папа может встретиться с президентом Украины в субботу", — заявил один из собеседников.

Однако, по его словам, речь идёт только о предположении. Официальных подтверждений визита Зеленского в Италию и в Ватикан на данный момент нет.

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Ранее украинский лидер побывал в Финляндии и Нидерландах. Также он встретился с президентом Чехии и намерен поехать в Германию. Немцев последнее в восторг не привело. Они посоветовали "комику" Зеленскому остаться дома.

Андрей Бражников
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