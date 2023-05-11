Зеленский собрался снова уехать с Украины, в этот раз – к Папе Римскому
ANSA: Папа римский может принять Зеленского в Ватикане 13 мая
Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Обложка © Getty Images / Galosi / pool / Spaziani
Папа Римский Франциск может принять в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского 13 мая. Об этом в четверг сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в Святом престоле.
"Вероятно, что Папа может встретиться с президентом Украины в субботу", — заявил один из собеседников.
Однако, по его словам, речь идёт только о предположении. Официальных подтверждений визита Зеленского в Италию и в Ватикан на данный момент нет.
Ранее украинский лидер побывал в Финляндии и Нидерландах. Также он встретился с президентом Чехии и намерен поехать в Германию. Немцев последнее в восторг не привело. Они посоветовали "комику" Зеленскому остаться дома.