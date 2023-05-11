Зеленский собрался снова уехать с Украины, в этот раз – к Папе Римскому

Папа Римский Франциск может принять в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского 13 мая. Об этом в четверг сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в Святом престоле.

"Вероятно, что Папа может встретиться с президентом Украины в субботу", — заявил один из собеседников.