Захарова назвала "бредом наркомана о ядерной бомбе" заявления Зеленского в МУС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском после слов в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге о стремлении Киева "сделать эту войну последней в мире". По оценке дипломата, это заявление является бредом наркомана.
"Зеленский: "Мы хотим сделать эту войну последней в мире, и мы это сделаем". Наркоман бредит о ядерной бомбе", — сделала Захарова вывод из высказывания украинского лидера у себя в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, где он встретился с лидерами скандинавских стран. Самолёт с украинским президентом приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Зеленский планирует встретиться с премьер-министром страны Марком Рютте.
Getty Images / STR