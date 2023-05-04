КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 10:33

Захарова назвала "бредом наркомана о ядерной бомбе" заявления Зеленского в МУС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском после слов в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге о стремлении Киева "сделать эту войну последней в мире". По оценке дипломата, это заявление является бредом наркомана.

"Зеленский: "Мы хотим сделать эту войну последней в мире, и мы это сделаем". Наркоман бредит о ядерной бомбе", — сделала Захарова вывод из высказывания украинского лидера у себя в телеграм-канале.

На Украине расстроились из-за утёкшей в СМИ информации о визите Зеленского в Берлин

На Украине расстроились из-за утёкшей в СМИ информации о визите Зеленского в Берлин

Ранее стало известно, что Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, где он встретился с лидерами скандинавских стран. Самолёт с украинским президентом приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Зеленский планирует встретиться с премьер-министром страны Марком Рютте.

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Getty Images / STR

Андрей Бражников
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