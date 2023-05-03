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3 мая, 14:12

На Украине расстроились из-за утёкшей в СМИ информации о визите Зеленского в Берлин

T-online: В Киеве разочарованы раскрытием деталей визита Зеленского в Берлин

В Киеве серьёзно разочарованы тем, что в СМИ просочилась информация о предстоящей поездке Владимира Зеленского в Берлин. Соответствующую информацию ранее распространил один из немецких телеканалов. Согласно ей, визит главы Незалежной может состояться 13 мая.

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"Украинское правительство "серьёзно разочаровано" тем, что "конфиденциальная информация о политике безопасности, по-видимому, была преднамеренно опубликована в немецких источниках", — сообщает немецкий портал t-online.

В публикации говорится, что Киев считает инцидент безответственным и не исключает, что после слива данных в СМИ визит президента может не состояться.

Как писал Лайф, сегодня Владимир Зеленский посещает Финляндию. Однако об этой поездке стало известно день в день. Как сообщали в канцелярии финского президента, главу Незалежной пригласил сам Саули Ниинистё.

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Zuma / ТАСС

Максим Плетнёв
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