На Украине расстроились из-за утёкшей в СМИ информации о визите Зеленского в Берлин
T-online: В Киеве разочарованы раскрытием деталей визита Зеленского в Берлин
В Киеве серьёзно разочарованы тем, что в СМИ просочилась информация о предстоящей поездке Владимира Зеленского в Берлин. Соответствующую информацию ранее распространил один из немецких телеканалов. Согласно ей, визит главы Незалежной может состояться 13 мая.
"Украинское правительство "серьёзно разочаровано" тем, что "конфиденциальная информация о политике безопасности, по-видимому, была преднамеренно опубликована в немецких источниках", — сообщает немецкий портал t-online.
В публикации говорится, что Киев считает инцидент безответственным и не исключает, что после слива данных в СМИ визит президента может не состояться.
Как писал Лайф, сегодня Владимир Зеленский посещает Финляндию. Однако об этой поездке стало известно день в день. Как сообщали в канцелярии финского президента, главу Незалежной пригласил сам Саули Ниинистё.
Zuma / ТАСС