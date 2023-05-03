На Украине расстроились из-за утёкшей в СМИ информации о визите Зеленского в Берлин

В Киеве серьёзно разочарованы тем, что в СМИ просочилась информация о предстоящей поездке Владимира Зеленского в Берлин. Соответствующую информацию ранее распространил один из немецких телеканалов. Согласно ей, визит главы Незалежной может состояться 13 мая.

"Украинское правительство "серьёзно разочаровано" тем, что "конфиденциальная информация о политике безопасности, по-видимому, была преднамеренно опубликована в немецких источниках", — сообщает немецкий портал t-online.

В публикации говорится, что Киев считает инцидент безответственным и не исключает, что после слива данных в СМИ визит президента может не состояться.