КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 10:27

Зеленский посетит Берлин по приглашению Шольца

Tagesspiegel: Президент Украины Зеленский приедет в Берлин 13 мая

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца, передаёт Tagesspiegel. Информацию о предстоящем визите подтвердили изданию в полиции немецкой столицы, которая сейчас озадачена вопросами обеспечения безопасности политика.

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER и заселится в отель сети "Ритц-Карлтон". В связи с визитом украинского лидера в районе Потсдамской площади, где расположен отель, планируется обеспечить самый высокий (первый) уровень безопасности. Планируется целая полицейская операция с заграждениями, проверкой документов, снайперами и собаками-взрывниками, пишет газета.

Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением

Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением

К слову, не так давно Зеленский впервые с начала специальной военной операции побывал в Польше с официальным визитом. Обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста отметил, что визит украинского президента нельзя оценивать позитивно, ведь он даже не извинился за преступления Киева.

Обложка ©

ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Марина Калегина
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