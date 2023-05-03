Зеленский посетит Берлин по приглашению Шольца
Tagesspiegel: Президент Украины Зеленский приедет в Берлин 13 мая
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца, передаёт Tagesspiegel. Информацию о предстоящем визите подтвердили изданию в полиции немецкой столицы, которая сейчас озадачена вопросами обеспечения безопасности политика.
Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER и заселится в отель сети "Ритц-Карлтон". В связи с визитом украинского лидера в районе Потсдамской площади, где расположен отель, планируется обеспечить самый высокий (первый) уровень безопасности. Планируется целая полицейская операция с заграждениями, проверкой документов, снайперами и собаками-взрывниками, пишет газета.
К слову, не так давно Зеленский впервые с начала специальной военной операции побывал в Польше с официальным визитом. Обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста отметил, что визит украинского президента нельзя оценивать позитивно, ведь он даже не извинился за преступления Киева.
ТАСС / AP / Michal Dyjuk