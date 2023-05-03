Зеленский посетит Берлин по приглашению Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца, передаёт Tagesspiegel . Информацию о предстоящем визите подтвердили изданию в полиции немецкой столицы, которая сейчас озадачена вопросами обеспечения безопасности политика.

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта BER и заселится в отель сети "Ритц-Карлтон". В связи с визитом украинского лидера в районе Потсдамской площади, где расположен отель, планируется обеспечить самый высокий (первый) уровень безопасности. Планируется целая полицейская операция с заграждениями, проверкой документов, снайперами и собаками-взрывниками, пишет газета.