Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением

Украине ещё нужна военная помощь, и Запад продолжает её оказывать, однако сейчас не идёт речь о поставках новых типов вооружений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Лиссабоне.

"Сейчас требуется в основном то же [вооружение], но больше", — приводит его слова агентство DPA.

Шольц напомнил о решении стран Запада поставить Украине системы противоракетной обороны, танки и боеприпасы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что это будет основой и дальнейших действий. По его словам, США и Европе нужно быть готовыми к тому, что потребности Киева в военной помощи "могут сохраниться долго".

Как отмечает агентство, таким образом канцлер Германии косвенно вновь отверг требования Украины поставить ей западные истребители.