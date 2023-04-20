КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

20 апреля, 02:58

Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением

DPA: Шольц не видит нужды Украины в новых типах вооружений

Украине ещё нужна военная помощь, и Запад продолжает её оказывать, однако сейчас не идёт речь о поставках новых типов вооружений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Лиссабоне.

"Сейчас требуется в основном то же [вооружение], но больше", — приводит его слова агентство DPA.

Шольц напомнил о решении стран Запада поставить Украине системы противоракетной обороны, танки и боеприпасы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что это будет основой и дальнейших действий. По его словам, США и Европе нужно быть готовыми к тому, что потребности Киева в военной помощи "могут сохраниться долго".

Как отмечает агентство, таким образом канцлер Германии косвенно вновь отверг требования Украины поставить ей западные истребители.

Падение Киева и переговоры осенью 2023 года: Варианты перемирия и конец СВО

Падение Киева и переговоры осенью 2023 года: Варианты перемирия и конец СВО

Ранее Лайф сообщал, что на Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров