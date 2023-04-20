Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением
DPA: Шольц не видит нужды Украины в новых типах вооружений
Украине ещё нужна военная помощь, и Запад продолжает её оказывать, однако сейчас не идёт речь о поставках новых типов вооружений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Лиссабоне.
"Сейчас требуется в основном то же [вооружение], но больше", — приводит его слова агентство DPA.
Шольц напомнил о решении стран Запада поставить Украине системы противоракетной обороны, танки и боеприпасы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что это будет основой и дальнейших действий. По его словам, США и Европе нужно быть готовыми к тому, что потребности Киева в военной помощи "могут сохраниться долго".
Как отмечает агентство, таким образом канцлер Германии косвенно вновь отверг требования Украины поставить ей западные истребители.
Ранее Лайф сообщал, что на Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.
kremlin.ru