Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды после визита в Финляндию
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Правительственный самолёт приземлился в аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Планируется, что Зеленский встретится с голландским премьер-министром Марком Рютте, а также выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости". Затем он посетит Международный уголовный суд.
Ссылаясь на американских экспертов, NOS не исключает, что президент Украины попросит Амстердам о дополнительной военной поддержке.
Напомним, 3 мая Владимир Зеленский нанёс визит в Финляндию. Во время общения с местными журналистами украинский лидер заявил о скором наступлении ВСУ и выразил надежду на то, что после этого Киеву передадут западные истребители.
t.me / Zelenskiy