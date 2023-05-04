КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 22:00

Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды после визита в Финляндию

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Правительственный самолёт приземлился в аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Планируется, что Зеленский встретится с голландским премьер-министром Марком Рютте, а также выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости". Затем он посетит Международный уголовный суд.

Ссылаясь на американских экспертов, NOS не исключает, что президент Украины попросит Амстердам о дополнительной военной поддержке.

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Напомним, 3 мая Владимир Зеленский нанёс визит в Финляндию. Во время общения с местными журналистами украинский лидер заявил о скором наступлении ВСУ и выразил надежду на то, что после этого Киеву передадут западные истребители.

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t.me / Zelenskiy

Ольга Платонова
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