Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды после визита в Финляндию

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Правительственный самолёт приземлился в аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Планируется, что Зеленский встретится с голландским премьер-министром Марком Рютте, а также выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости". Затем он посетит Международный уголовный суд.

Ссылаясь на американских экспертов, NOS не исключает, что президент Украины попросит Амстердам о дополнительной военной поддержке.