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Опубликовано 8 мая 2023, 21:44

Зеленского заподозрили в побеге из страны после поражения ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский может покинуть страну после поражения ВСУ

Как только ВСУ провалятся, глава Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн в одном из выпусков ютуб-канала Judging Freedom.

"Он хороший актёр, он играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы", — заявил Макговерн.

Он также напомнил, что Зеленский следует полученным указаниям. По мнению эксперта, следующие месяцы могут превратиться для ВСУ в настоящую катастрофу, так как новый этап конфликта предполагает прекращение огня и мирные переговоры. Причём за мирное урегулирование конфликта выступят даже Штаты.

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Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже не может выполнять задачи, которые стоят перед страной. По его мнению, в стране могут начаться протесты против власти, если с поста не уйдёт человек, который не справляется со своими обязанностями.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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