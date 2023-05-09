Как только ВСУ провалятся, глава Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн в одном из выпусков ютуб-канала Judging Freedom.

"Он хороший актёр, он играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы", — заявил Макговерн.

Он также напомнил, что Зеленский следует полученным указаниям. По мнению эксперта, следующие месяцы могут превратиться для ВСУ в настоящую катастрофу, так как новый этап конфликта предполагает прекращение огня и мирные переговоры. Причём за мирное урегулирование конфликта выступят даже Штаты.