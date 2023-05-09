Зеленского заподозрили в побеге из страны после поражения ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский может покинуть страну после поражения ВСУ
Как только ВСУ провалятся, глава Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн в одном из выпусков ютуб-канала Judging Freedom.
"Он хороший актёр, он играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы", — заявил Макговерн.
Он также напомнил, что Зеленский следует полученным указаниям. По мнению эксперта, следующие месяцы могут превратиться для ВСУ в настоящую катастрофу, так как новый этап конфликта предполагает прекращение огня и мирные переговоры. Причём за мирное урегулирование конфликта выступят даже Штаты.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже не может выполнять задачи, которые стоят перед страной. По его мнению, в стране могут начаться протесты против власти, если с поста не уйдёт человек, который не справляется со своими обязанностями.
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