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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 19:53
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В Запорожской области предупредили о планах Киева по захвату АЭС

Рогов: ВСУ хотят захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении

Вооружённые силы Украины собираются осуществить захват Запорожской АЭС во время контрнаступления. Такими данными поделился с РИА "Новости" лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — подчеркнул Рогов.

Он сообщил, что над стратегией и тактикой ожидаемого контрнаступления украинской армии трудились кураторы из США и Великобритании, в том числе и ряд силовых ведомств. Для ВСУ же уготована роль статистов и тех, чьими руками будут исполняться преступные приказы, пояснил Рогов.

На Украине пожаловались на завышенные ожидания от контрнаступления
На Украине пожаловались на завышенные ожидания от контрнаступления

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. По его словам, Российская армия готова к любому развитию событий.

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ТАСС / Романенко Эрик

Анатолий Симоненко
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