Вооружённые силы Украины собираются осуществить захват Запорожской АЭС во время контрнаступления. Такими данными поделился с РИА "Новости" лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — подчеркнул Рогов.

Он сообщил, что над стратегией и тактикой ожидаемого контрнаступления украинской армии трудились кураторы из США и Великобритании, в том числе и ряд силовых ведомств. Для ВСУ же уготована роль статистов и тех, чьими руками будут исполняться преступные приказы, пояснил Рогов.