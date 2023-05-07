В Запорожской области предупредили о планах Киева по захвату АЭС
Рогов: ВСУ хотят захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Вооружённые силы Украины собираются осуществить захват Запорожской АЭС во время контрнаступления. Такими данными поделился с РИА "Новости" лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — подчеркнул Рогов.
Он сообщил, что над стратегией и тактикой ожидаемого контрнаступления украинской армии трудились кураторы из США и Великобритании, в том числе и ряд силовых ведомств. Для ВСУ же уготована роль статистов и тех, чьими руками будут исполняться преступные приказы, пояснил Рогов.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. По его словам, Российская армия готова к любому развитию событий.
ТАСС / Романенко Эрик