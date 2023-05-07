"Уже недотягивает": Зеленского призвали уйти в отставку, пока не стало хуже

Президент Украины Владимир Зеленский уже не может выполнять задачи, которые стоят перед страной. Это указывает на возможность смены власти. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский уже недотягивает до быстроты развития ситуации. Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной", — сказал он в видео на YouTube.

Соскин считает, что экономическое положение Украины полностью зависит от финансирования из-за рубежа. По его мнению, в стране могут начаться протесты против власти, если с поста не уйдёт человек, который не справляется со своими обязанностями.

Бывший советник Кучмы указал, что в результате политики Зеленского возникли новые потери территорий и отток населения.

"Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен", — добавил он.