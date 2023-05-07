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6 мая, 23:26

"Не выполнил обещание": В США напророчили неутешительное будущее Зеленскому

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украинцы могут пойти против Зеленского

Украинцы могут восстать против лидера Владимира Зеленского по причине невыполненных предвыборных обещаний. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в гостях у автора ютуб-канала Стивена Гарднера.

"Он победил [на президентских выборах], потому что обещал закончить конфликт [в Донбассе]", — напомнил Макгрегор.

Он также подчеркнул, что Зеленский не владел украинским языком, когда вступал в должность главы государства, так как его родным был русский. Все закрыли на это глаза, ожидая от него разрешения политических разногласий. Теперь же он проводит политику, которая "не отвечает интересам украинцев", и по этой причине "он может быть убит собственными людьми", резюмировал Макгрегор.

В США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев

В США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев

Ранее Макгрегор прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может вступить в альянс в будущем. По мнению Макгрегора, это заявление означает возможность дальнейшей эскалации конфликта.

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Офис президента Украины

Анатолий Симоненко
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