"Не выполнил обещание": В США напророчили неутешительное будущее Зеленскому
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украинцы могут пойти против Зеленского
Украинцы могут восстать против лидера Владимира Зеленского по причине невыполненных предвыборных обещаний. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в гостях у автора ютуб-канала Стивена Гарднера.
"Он победил [на президентских выборах], потому что обещал закончить конфликт [в Донбассе]", — напомнил Макгрегор.
Он также подчеркнул, что Зеленский не владел украинским языком, когда вступал в должность главы государства, так как его родным был русский. Все закрыли на это глаза, ожидая от него разрешения политических разногласий. Теперь же он проводит политику, которая "не отвечает интересам украинцев", и по этой причине "он может быть убит собственными людьми", резюмировал Макгрегор.
Ранее Макгрегор прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может вступить в альянс в будущем. По мнению Макгрегора, это заявление означает возможность дальнейшей эскалации конфликта.
Офис президента Украины