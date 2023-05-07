Он также подчеркнул, что Зеленский не владел украинским языком, когда вступал в должность главы государства, так как его родным был русский. Все закрыли на это глаза, ожидая от него разрешения политических разногласий. Теперь же он проводит политику, которая "не отвечает интересам украинцев", и по этой причине "он может быть убит собственными людьми", резюмировал Макгрегор.