В США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев
Экс-разведчик Риттер уверен, что украинцы восстанут и убьют Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto
Президент Украины Владимир Зеленский будет убит гражданами своей страны, которые восстанут против него. Об этом сказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Redacted.
"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолёт или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осуждённые миром за то, что они сделали с украинским народом", — отметил он.
Однако более реалистичный вариант — гибель Зеленского от рук украинцев, подчеркнул Риттер. По его прогнозу, общество взбунтуется против лидера Незалежной из-за его непростительных ошибок, которые обрекли страну на незавидную участь. "Это трагическая ситуация во всех отношениях", — заключил экс-военный.
Ранее Риттер назвал Зеленского опасным для всего мира. По его словам, заявления украинского лидера о планах захватить Крым говорят о том, что политик "выжил из ума".