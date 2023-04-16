Президент Украины Владимир Зеленский будет убит гражданами своей страны, которые восстанут против него. Об этом сказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Redacted.

"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолёт или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осуждённые миром за то, что они сделали с украинским народом", — отметил он.

Однако более реалистичный вариант — гибель Зеленского от рук украинцев, подчеркнул Риттер. По его прогнозу, общество взбунтуется против лидера Незалежной из-за его непростительных ошибок, которые обрекли страну на незавидную участь. "Это трагическая ситуация во всех отношениях", — заключил экс-военный.