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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 08:58
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В США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев

Экс-разведчик Риттер уверен, что украинцы восстанут и убьют Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский будет убит гражданами своей страны, которые восстанут против него. Об этом сказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Redacted.

"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолёт или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осуждённые миром за то, что они сделали с украинским народом", — отметил он.

Однако более реалистичный вариант — гибель Зеленского от рук украинцев, подчеркнул Риттер. По его прогнозу, общество взбунтуется против лидера Незалежной из-за его непростительных ошибок, которые обрекли страну на незавидную участь. "Это трагическая ситуация во всех отношениях", — заключил экс-военный.

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Ранее Риттер назвал Зеленского опасным для всего мира. По его словам, заявления украинского лидера о планах захватить Крым говорят о том, что политик "выжил из ума".

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Татьяна Миссуми
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