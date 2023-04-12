Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями угрожает безопасности всего мира. Такое мнение высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

"Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но ещё и делает всё возможное, чтобы приблизить конец света", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он считает, что заявления Зеленского о планах захватить Крым говорят о том, что политик "выжил из ума". Риттер отмечает, что человек в здравом рассудке не будет считать, что весь мир крутится вокруг Украины.

"Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных", — полагает ветеран разведки.