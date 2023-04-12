"Выжил из ума": Ветеран американской разведки назвал Зеленского опасным для всего мира
Американский экс-разведчик Риттер заявил об опасности Зеленского для всего мира
Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями угрожает безопасности всего мира. Такое мнение высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.
"Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но ещё и делает всё возможное, чтобы приблизить конец света", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он считает, что заявления Зеленского о планах захватить Крым говорят о том, что политик "выжил из ума". Риттер отмечает, что человек в здравом рассудке не будет считать, что весь мир крутится вокруг Украины.
"Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных", — полагает ветеран разведки.
Как сообщал Лайф, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов, переданных Киеву для закупки дизтоплива.
Офис президента Украины