КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 13:19

ЦРУ дало Зеленскому список из 35 чиновников-взяточников, но он показательно уволил только 10

Херш: ЦРУ назвало Зеленскому имена 35 украинских коррумпированных чиновников

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс представил президенту Украины Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных украинских генералов и чиновников. Из них Зеленский позже показательно уволил десять. Об этом узнал американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

По данным Херша, список взяточников Бёрнс передал Зеленскому на встрече в Киеве в январе. О коррумпированности этих чиновников и генералов было известно ЦРУ и другим представителям американского правительства. Спустя десять дней украинский лидер публично уволил десять самых "хвастливых" из этого списка.

"Те десять, от которых он избавился, нагло хвастались деньгами, которые у них были, разъезжая по Киеву на своих новых "мерседесах", — приводит Херш слова одного из сотрудников разведки.

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Также Сеймур Херш в материале на платформе Substack рассказал, что президент Украины и его окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов, переданных Киеву для закупки дизтоплива.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Александра Вишнякова
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