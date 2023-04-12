ЦРУ дало Зеленскому список из 35 чиновников-взяточников, но он показательно уволил только 10

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс представил президенту Украины Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных украинских генералов и чиновников. Из них Зеленский позже показательно уволил десять. Об этом узнал американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

По данным Херша, список взяточников Бёрнс передал Зеленскому на встрече в Киеве в январе. О коррумпированности этих чиновников и генералов было известно ЦРУ и другим представителям американского правительства. Спустя десять дней украинский лидер публично уволил десять самых "хвастливых" из этого списка.

"Те десять, от которых он избавился, нагло хвастались деньгами, которые у них были, разъезжая по Киеву на своих новых "мерседесах", — приводит Херш слова одного из сотрудников разведки.