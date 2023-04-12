Херш заявил, что США готовят соглашение об окончании конфликта на Украине на случай поражения РФ
Херш: США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения РФ
Американское военное руководство в данный момент готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат российской стороне в случае её поражения. С таким заявлением на платформе Substack выступил известный западный журналист из США Сеймур Херш, ссылаясь на источник.
По словам Херша, составить черновой вариант такого договора Объединённый комитет начальников штабов поручил ответственным лицам ещё два месяца назад.
Ранее американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят власти США. С этими выводами согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Brad Barket