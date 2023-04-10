Херш: США хотели шантажировать РФ подрывом "Северных потоков"
Вашингтон планировал шантажировать Москву подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", чтобы предотвратить проведение спецоперации на Украине. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш, который ранее выпустил расследование о взрывах на трубопроводах.
"Требование было выдвинуто незадолго до наступления 2021 года, вероятно, в период Рождества. <...> Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвём трубопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной", — сказал журналист в интервью журналу Tichys Einblick.
Херш добавил, что Белый дом не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас".
Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошла в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, их нашёл американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его данным, что за подрывом газопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard