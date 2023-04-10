Херш: США хотели шантажировать РФ подрывом "Северных потоков"

Вашингтон планировал шантажировать Москву подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", чтобы предотвратить проведение спецоперации на Украине. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш, который ранее выпустил расследование о взрывах на трубопроводах.

"Требование было выдвинуто незадолго до наступления 2021 года, вероятно, в период Рождества. <...> Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвём трубопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной", — сказал журналист в интервью журналу Tichys Einblick.