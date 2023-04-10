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10 апреля, 12:47

Херш: США хотели шантажировать РФ подрывом "Северных потоков"

Вашингтон планировал шантажировать Москву подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", чтобы предотвратить проведение спецоперации на Украине. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш, который ранее выпустил расследование о взрывах на трубопроводах.

"Требование было выдвинуто незадолго до наступления 2021 года, вероятно, в период Рождества. <...> Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвём трубопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной", — сказал журналист в интервью журналу Tichys Einblick.

Херш добавил, что Белый дом не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас".

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Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошла в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, их нашёл американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его данным, что за подрывом газопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Александра Вишнякова
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