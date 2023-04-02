Байдену предрекли политическую катастрофу к середине года из-за подрыва "Северных потоков"
Журналист Херш: Подрыв "Северных потоков" обернётся для Байдена политической катастрофой
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который уличил Вашингтон в подрыве российских "Северных потоков", считает, что президента США Джо Байдена к середине текущего года ждёт политическая катастрофа.
По мнению журналиста, это произойдёт после того, как в Германии, которая лишилась российского газа, ухудшится экономическая ситуация. Как считает Херш, немцев вообще ждёт "очень плохой следующий год", а вина за этот кризис целиком и полностью ляжет на Байдена. Журналист также упомянул, что Вашингтон боится независимости Берлина в сфере энергоресурсов, поэтому американцы и подорвали газопроводы.
"Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой", — сказал Херш в интервью порталу Postil.
Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошла в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш расследовал инцидент и выяснил, что виновны в этом власти и спецслужбы США, а также Норвегия. Он отметил, что знает намного больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку.
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