Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который уличил Вашингтон в подрыве российских "Северных потоков", считает, что президента США Джо Байдена к середине текущего года ждёт политическая катастрофа.

По мнению журналиста, это произойдёт после того, как в Германии, которая лишилась российского газа, ухудшится экономическая ситуация. Как считает Херш, немцев вообще ждёт "очень плохой следующий год", а вина за этот кризис целиком и полностью ляжет на Байдена. Журналист также упомянул, что Вашингтон боится независимости Берлина в сфере энергоресурсов, поэтому американцы и подорвали газопроводы.