Германия, Швеция и Дания активизировали сотрудничество по взрывам на "Северных потоках"

Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

В начале расследования была сформирована команда следователей из этих трёх стран, однако официальные представители Стокгольма позднее вышли из группы. Всё дело в том, что они опасались утечки информации. Сейчас ситуация заметно улучшилась. Со стороны Германии над делом работает "двузначное число" следователей.