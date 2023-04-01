Германия, Швеция и Дания активизировали сотрудничество по взрывам на "Северных потоках"
Welt: ФРГ наладила сотрудничество с Данией и Швецией по делу о ЧП на "Северных потоках"
Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.
В начале расследования была сформирована команда следователей из этих трёх стран, однако официальные представители Стокгольма позднее вышли из группы. Всё дело в том, что они опасались утечки информации. Сейчас ситуация заметно улучшилась. Со стороны Германии над делом работает "двузначное число" следователей.
Трубопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно Соединённые Штаты. С этими выводами ранее согласился президент РФ Владимир Путин. Лайф также писал, что Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств воздержались, а РФ, КНР и Бразилия поддержали.
ТАСС / Zuma