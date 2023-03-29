Загадочный объект подняли со дна Балтийского моря у "Северного потока – 2"
Обнаруженный около "Северного потока – 2" странный объект оказался пустым морским буем
Найденный около "Северного потока – 2" объект поднят со дна. Фото © ens.dk
Со дна Балтийского моря поднят подозрительный объект, который был обнаружен возле места взрыва на "Северном потоке – 2", им оказался пустой морской буй, который не представляет никакой угрозы. Об этом сообщает Датское энергетическое агентство.
"Датское энергетическое агентство сообщает, что 28 марта 2023 года были завершены работы по спасению объекта, прилегающего к трубопроводу "Северный поток – 2. Спасение производилось на глубине 73 метра и проходило с участием представителя компании Nord Stream 2 AG", — указано в тексте.
Напомним, ранее загадочный объект был найден на дне возле трубопровода. В Кремле посчитали, что предмет может быть связан с подрывом трубы в сентябре 2022 года. Дания пригласила оператора "Северного потока" поучаствовать в поднятии объекта. Nord Stream 2 AG согласилась помочь.