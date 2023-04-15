Британцы раскритиковали заявления украинских политиков по Артёмовску, утверждающих, что город не окружён российскими войсками. По мнению читателей Daily Mail, Киев не только скрывает правду, но и продолжает жертвовать жизнями солдат ради американских интересов.

Как отметил пользователь с ником simo5, Артёмовск "держится" лишь потому, что украинские солдаты не могут оттуда выбраться. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского позорным лжецом, отметив, что его бойцы сейчас в настоящей ловушке.

"Все эти смерти — впустую, они могли бы отдать земли с русскоговорящим населением, которые Украина всё равно бомбит уже много лет", — отметил Hubert walker.

SweenyToddler добавил, что Зеленский буквально приносит солдат в жертву, запрещая им отступить в безвыходной ситуации. А decaylus его поддержал, отметив, что он сражается до последнего украинца, следуя приказам США. При этом самих военных никто и не спрашивал о том, согласны ли они идти до конца и отдавать собственные жизни ради сомнительного будущего. К слову, speug уверен, что в конечном итоге Украина уступит России многие земли.