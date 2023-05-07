Экс-разведчик США назвал ключевую ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль
Экс-разведчик Риттер: Атака на Кремль не поможет Зеленскому избежать поражения
Атака беспилотников на Кремль была ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Так заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, уточнив, что эта акция не поможет Киеву избежать поражения в конфликте.
"Всё, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации в театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте", — заявил Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.
По его мнению, данная атака была абсолютно безрезультатной, так как не принесла никаких военных преимуществ ВСУ. Ответственность за это нападение лежит в том числе на спонсорах Киева: США, НАТО и Европейском союзе (ЕС).
В том, что Украина причастна к инциденту с дронами, нет никаких сомнений, считает бывший американский разведчик. Он полагает, что таким образом Зеленский в открытую провоцировал Москву, и ответ не заставит себя ждать.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но благодаря эффективным действиям спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. Киев не берёт на себя ответственность за инцидент.
t.me / Zelenskiy / Official