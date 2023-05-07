Атака беспилотников на Кремль была ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Так заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, уточнив, что эта акция не поможет Киеву избежать поражения в конфликте.

"Всё, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации в театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте", — заявил Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.

По его мнению, данная атака была абсолютно безрезультатной, так как не принесла никаких военных преимуществ ВСУ. Ответственность за это нападение лежит в том числе на спонсорах Киева: США, НАТО и Европейском союзе (ЕС).