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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 09:47
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Песков сообщил об опалённых при атаке листах на куполе Сенатского дворца Кремля

В результате атаки беспилотников на Кремль повреждена пара листов на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца, ремонт проведут сегодня или завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол", — уточнил он и добавил, что после ремонта "всё будет как новое". При этом других разрушений нет.

Обстановка в Кремле после атаки дронов обычная, но меры безопасности будут усилены
Обстановка в Кремле после атаки дронов обычная, но меры безопасности будут усилены

Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, российские спецслужбы вывели аппараты из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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