Песков сообщил об опалённых при атаке листах на куполе Сенатского дворца Кремля

В результате атаки беспилотников на Кремль повреждена пара листов на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца, ремонт проведут сегодня или завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол", — уточнил он и добавил, что после ремонта "всё будет как новое". При этом других разрушений нет.