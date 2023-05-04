Песков сообщил об опалённых при атаке листах на куполе Сенатского дворца Кремля
В результате атаки беспилотников на Кремль повреждена пара листов на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца, ремонт проведут сегодня или завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол", — уточнил он и добавил, что после ремонта "всё будет как новое". При этом других разрушений нет.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, российские спецслужбы вывели аппараты из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.
ТАСС / Сергей Бобылев