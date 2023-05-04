Обстановка в Кремле после атаки дронов обычная, но меры безопасности будут усилены

После атаки беспилотников в центре Москвы обстановка в Кремле существенно не поменялась, все работают на свои местах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обычная рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что после инцидента меры безопасности в Кремле усилят. Какие именно будут приниматься решения в данном вопросе, он не уточнил, добавив, что это заботы соответствующих специалистов, которым предстоит провести глубокий анализ ситуации. При этом Песков добавил, что резиденция Владимира Путина в центре Москвы, "естественно, охраняется".