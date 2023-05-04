Обстановка в Кремле после атаки дронов обычная, но меры безопасности будут усилены
Песков: После атаки БПЛА обстановка в Кремле обычная, но безопасность усилят
После атаки беспилотников в центре Москвы обстановка в Кремле существенно не поменялась, все работают на свои местах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обычная рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что после инцидента меры безопасности в Кремле усилят. Какие именно будут приниматься решения в данном вопросе, он не уточнил, добавив, что это заботы соответствующих специалистов, которым предстоит провести глубокий анализ ситуации. При этом Песков добавил, что резиденция Владимира Путина в центре Москвы, "естественно, охраняется".
Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.
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