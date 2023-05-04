МИД: Ответ на налёт дронов на Кремль будет равен угрозе, которую Киев создал для Путина
МИД анонсировал ответ на атаку Кремля в соответствии с угрозой руководству РФ
Министерство иностранных дел РФ предупредило, что Москва ответит на ночной налёт ударных дронов на кремлёвскую резиденцию президента в соответствии с оценкой той угрозы, которую Украина создала для руководства России. Там подчеркнули, что подобные преступления не должны оставаться без ответа.
"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", — говорится в официальном заявлении МИД РФ.
В ведомстве выразили уверенность в том, что СК РФ найдёт всех виновных, которых ждёт суровое и неотвратимое наказание. МИД также призвал мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов, на основе международного права осудить преступление киевского режима.
Напомним, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя дронами по Кремлю. Российские спецслужбы успешно отбили атаку. Москва расценила нападение как покушение на президента. В Белом доме отметили, что американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать атаку с президентом РФ. Российский посол в США обвинил Штаты в выгораживании киевских преступников и заявил, что РФ ответит на атаку дронов, когда посчитает нужным.
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