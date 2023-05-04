МИД: Ответ на налёт дронов на Кремль будет равен угрозе, которую Киев создал для Путина

Министерство иностранных дел РФ предупредило, что Москва ответит на ночной налёт ударных дронов на кремлёвскую резиденцию президента в соответствии с оценкой той угрозы, которую Украина создала для руководства России. Там подчеркнули, что подобные преступления не должны оставаться без ответа.

"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", — говорится в официальном заявлении МИД РФ.