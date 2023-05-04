США — основной бенефициар атаки беспилотников на Кремль, поэтому организаторов провокации нужно искать именно в Вашингтоне. Таким мнением поделились читатели китайского портала "Гуаньча".

"Как и в случае примирения между Саудовской Аравией и Ираном: только обе стороны начали мириться — и вдруг обнаружилась неожиданная атака. Кто же виноват? И Америка: "Кто же? Кто?!" — иронично высказался один из пользователей.

Комментаторы сошлись во мнении, что США давно наплевали на международное право и просто гнут нужную им линию, не считаясь с законами и прибегая к любым методам. Один из читателей прямо указал, что "некоторые режимы в этом мире настолько сошли с ума", что готовы и на подобные выпады.