Китайцы нашли главного виновника атаки дронов на Кремль
Читатели портала "Гуаньча" уличили США в организации атаки беспилотников на Кремль
США — основной бенефициар атаки беспилотников на Кремль, поэтому организаторов провокации нужно искать именно в Вашингтоне. Таким мнением поделились читатели китайского портала "Гуаньча".
"Как и в случае примирения между Саудовской Аравией и Ираном: только обе стороны начали мириться — и вдруг обнаружилась неожиданная атака. Кто же виноват? И Америка: "Кто же? Кто?!" — иронично высказался один из пользователей.
Комментаторы сошлись во мнении, что США давно наплевали на международное право и просто гнут нужную им линию, не считаясь с законами и прибегая к любым методам. Один из читателей прямо указал, что "некоторые режимы в этом мире настолько сошли с ума", что готовы и на подобные выпады.
"Есть только одна истина: это сделали Соединённые Штаты или Великобритания. Цель состояла не в том, чтобы убить Путина, а в том, чтобы стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной", — поддержал другой комментатор.
Напомним, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Российские спецслужбы успешно отбили атаку. Москва расценила нападение как покушение на главу государства. В Белом доме отметили, что американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать атаку с президентом России. Российский посол в США Анатолий Антонов обвинил Штаты в выгораживании киевских преступников и заявил, что РФ ответит на атаку дронов, когда посчитает нужным.
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