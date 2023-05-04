МИД Китая призвал стороны избегать эскалации после атаки дронов на Кремль

Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента РФ. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.