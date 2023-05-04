КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 07:56

МИД Китая призвал стороны избегать эскалации после атаки дронов на Кремль

Стороны, участвующие в конфликте на Украине, должны избегать эскалации ситуации — так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала атаку беспилотников на Кремль.

"Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации", цитирует ТАСС Мао Нин.

Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Ранее Лайф писал, что в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента РФ. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

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ТАСС / AP / Andy Wong

Александра Вишнякова
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