КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 01:38

Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил покушение на российского лидера Владимира Путина и отметил эффективные действия служб безопасности. Об этом сообщает МИД страны.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает своё всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина", — сказано в заявлении.

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Также Мадуро оценил эффективные действия российских служб безопасности, "которым своевременно удалось нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата" и выразил уверенность, что "компетентные органы привлекут к ответственности материальных и интеллектуальных авторов, которые организовали, финансировали и спонсировали это покушение".

Ранее Лайф сообщал, что в ночь со 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате эффективных действий спецслужб аппараты вывели из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. В Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать атаку с президентом России.

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Юлия Коновалова
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