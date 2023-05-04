Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил покушение на российского лидера Владимира Путина и отметил эффективные действия служб безопасности. Об этом сообщает МИД страны.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает своё всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина", — сказано в заявлении.

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Также Мадуро оценил эффективные действия российских служб безопасности, "которым своевременно удалось нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата" и выразил уверенность, что "компетентные органы привлекут к ответственности материальных и интеллектуальных авторов, которые организовали, финансировали и спонсировали это покушение".