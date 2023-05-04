Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил покушение на российского лидера Владимира Путина и отметил эффективные действия служб безопасности. Об этом сообщает МИД страны.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает своё всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина", — сказано в заявлении.
Также Мадуро оценил эффективные действия российских служб безопасности, "которым своевременно удалось нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата" и выразил уверенность, что "компетентные органы привлекут к ответственности материальных и интеллектуальных авторов, которые организовали, финансировали и спонсировали это покушение".
Ранее Лайф сообщал, что в ночь со 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате эффективных действий спецслужб аппараты вывели из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. В Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать атаку с президентом России.