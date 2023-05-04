Слуцкий заявил, что ответить за атаку на Кремль должны Зеленский и Байден

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что ответственность за атаку беспилотников на Кремль вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским должны нести президент Соединённых Штатов Джо Байден и лидеры стран, которые поддерживают украинский режим.

"Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине", — написал политик в телеграм-канале.