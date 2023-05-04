Слуцкий заявил, что ответить за атаку на Кремль должны Зеленский и Байден
Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что ответственность за атаку беспилотников на Кремль вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским должны нести президент Соединённых Штатов Джо Байден и лидеры стран, которые поддерживают украинский режим.
"Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине", — написал политик в телеграм-канале.
Как отметил Слуцкий, проведение международного трибунала для украинского лидера и его "хунты" должно быть неизбежно.
Ранее Лайф писал, что в ночь со 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были нацелены на Кремль, однако в результате действий спецслужб аппараты вывели из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что атака дронов не повлияет на планы провести Парад Победы 9 Мая.