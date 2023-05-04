Антонов: Россия ответит на украинскую атаку Кремля, когда посчитает необходимым
Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал атаку беспилотника на Кремль, обвинив власти Соединённых Штатов в выгораживании киевских преступников. По его словам, Москва ответит на этот террористический выпад, когда сочтёт необходимым.
"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жёстким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", — указал дипломат.
Высказывания официальных лиц в Вашингтоне о сложившейся ситуации "поражают цинизмом и абсурдом". В Москве надеялись, что у вашингтонской администрации "хватит сил и достоинства для того, чтобы осудить этот террористический акт", однако Штаты выгораживают киевских преступников, добавил посол.
Антонов отметил: этот поступок показывает, что у противников России "нет никакого желания искать мир, спасти тысячи жизней простых украинцев". Поэтому Россия будет принимать во внимание данное обстоятельство в выстраивании своей линии в реализации целей и задач СВО, подытожил он.
Ранее Лайф писал, что в ночь со 2 на 3 мая Киев попытался нанести удар БПЛА по резиденции президента Владимира Путина в Москве. Два беспилотника атаковали Кремль, однако в результате эффективных действий спецслужб аппараты вывели из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает атаку дронов как покушение на Путина. В Белом доме отметили, что американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать атаку с президентом России.