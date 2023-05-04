Антонов: Россия ответит на украинскую атаку Кремля, когда посчитает необходимым

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал атаку беспилотника на Кремль, обвинив власти Соединённых Штатов в выгораживании киевских преступников. По его словам, Москва ответит на этот террористический выпад, когда сочтёт необходимым.

"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жёстким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны", — указал дипломат.

Высказывания официальных лиц в Вашингтоне о сложившейся ситуации "поражают цинизмом и абсурдом". В Москве надеялись, что у вашингтонской администрации "хватит сил и достоинства для того, чтобы осудить этот террористический акт", однако Штаты выгораживают киевских преступников, добавил посол.