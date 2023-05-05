Лавров: Россия ответит на атаку дронов на Кремль не разговорами, а действиями

Россия ответит не словами, а конкретными действиями на враждебную попытку Украины нанести удар беспилотниками по Кремлю. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli (с лат. "повод для войны" — прим. Лайфа) это или нет. А будем отвечать конкретными действиями", — подчеркнул он.