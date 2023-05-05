Лавров: Россия ответит на атаку дронов на Кремль не разговорами, а действиями
Россия ответит не словами, а конкретными действиями на враждебную попытку Украины нанести удар беспилотниками по Кремлю. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli (с лат. "повод для войны" — прим. Лайфа) это или нет. А будем отвечать конкретными действиями", — подчеркнул он.
Лавров добавил, что Киев не решился бы на подобный террористический акт без ведома западных "хозяев", поэтому организаторов атаки нужно искать в Вашингтоне.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. Киев отрицает свою причастность.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ