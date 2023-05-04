Песков: Данные спецслужб свидетельствуют о причастности Киева к атаке на Кремль

"Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы", — сказал он журналистам в ответ на вопрос о причастности Киева к инциденту.

Напомним, вчера стало известно, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались нанести удар по Кремлю, атаковав Сенатский дворец. Российским спецслужбам удалось вывести из строя два дрона. При этом президента России Владимира Путина в этот момент в резиденции не было. Москва расценила атаку как покушение на него, возбуждено уголовное дело о теракте. При этом сам Киев продолжает отрицать причастность к инциденту.