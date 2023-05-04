КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 10:18

Песков: Данные спецслужб свидетельствуют о причастности Киева к атаке на Кремль

Судя по данным российских спецслужб, за вчерашней атакой беспилотников на Кремль стоит Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы", — сказал он журналистам в ответ на вопрос о причастности Киева к инциденту.

Песков сообщил об опалённых при атаке листах на куполе Сенатского дворца Кремля

Песков сообщил об опалённых при атаке листах на куполе Сенатского дворца Кремля

Напомним, вчера стало известно, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались нанести удар по Кремлю, атаковав Сенатский дворец. Российским спецслужбам удалось вывести из строя два дрона. При этом президента России Владимира Путина в этот момент в резиденции не было. Москва расценила атаку как покушение на него, возбуждено уголовное дело о теракте. При этом сам Киев продолжает отрицать причастность к инциденту.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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