Немцы назвали Зеленского комиком и призвали его оставаться дома

В Германии осудили присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого. Читатели немецкого издания Welt также раскритиковали намерение лидера Незалежной посетить ФРГ.

"Премия Карла Великого присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством. Что этот человек сделал для Европы, он сделал её небезопасной и бедной, так за что эта награда?" — написал один из комментаторов.

"Пусть комик остаётся дома", — добавил другой.

Ещё один читатель заявил, что Германия "не должна беспокоиться о чужеземных неудачниках". Другой предположил, что Зеленский приедет в ФРГ "в своём театральном костюме охотника".

"Чего он здесь хочет? Просить милостыню, ах нет — требовать", — подчеркнул комментатор.

Международная премия имени Карла Великого присуждается с 1950 года за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы. Среди её лауреатов бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В этом году её было решено присудить Владимиру Зеленскому и украинскому народу.