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5 мая, 11:48

Президент Чехии преподнёс Зеленскому пистолет CZ 75 с белой рукояткой

Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75

<p>Президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому пистолет CZ 75. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/prezidentpavel/status/1654412201749250049" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пётр Павел</a></p>

Президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому пистолет CZ 75. Обложка © Twitter / Пётр Павел

Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75 с белой рукояткой. Об этом он сообщил в "Твиттере", прикрепив фотографии.

Пистолет CZ 75, подаренный Зеленскому президентом Чехии Петром Павлом. Фото © Twitter / Пётр Павел

Пистолет CZ 75, подаренный Зеленскому президентом Чехии Петром Павлом. Фото © Twitter / Пётр Павел

"В борьбе украинцам помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22", — написал Павел.

"Семьдесят пятый", или "чиж", — самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Сейчас в стране его использует в основном полиция.

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В недавнем интервью лидер Незалежной признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Однако в Сети со скепсисом отнеслись к его словам. Пользователи Twitter заявили, что Зеленский — "трусливый мошенник и теперь об этом знает весь мир". Украинского лидера также назвали "комиком, который просто играет роль".

Никита Никонов
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