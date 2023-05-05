Президент Чехии преподнёс Зеленскому пистолет CZ 75 с белой рукояткой

"Семьдесят пятый", или "чиж", — самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Сейчас в стране его использует в основном полиция.

В недавнем интервью лидер Незалежной признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Однако в Сети со скепсисом отнеслись к его словам. Пользователи Twitter заявили, что Зеленский — "трусливый мошенник и теперь об этом знает весь мир". Украинского лидера также назвали "комиком, который просто играет роль".