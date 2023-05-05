Президент Чехии преподнёс Зеленскому пистолет CZ 75 с белой рукояткой
Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75
Президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому пистолет CZ 75. Обложка © Twitter / Пётр Павел
Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75 с белой рукояткой. Об этом он сообщил в "Твиттере", прикрепив фотографии.
Пистолет CZ 75, подаренный Зеленскому президентом Чехии Петром Павлом. Фото © Twitter / Пётр Павел
"В борьбе украинцам помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22", — написал Павел.
"Семьдесят пятый", или "чиж", — самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Сейчас в стране его использует в основном полиция.
В недавнем интервью лидер Незалежной признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Однако в Сети со скепсисом отнеслись к его словам. Пользователи Twitter заявили, что Зеленский — "трусливый мошенник и теперь об этом знает весь мир". Украинского лидера также назвали "комиком, который просто играет роль".