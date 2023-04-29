Зеленский признался, что ходит с пистолетом
Зеленский заявил, что ходит с пистолетом и тренируется в стрельбе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Во время интервью телеканалу "1+1" он отметил, что вооружён.
"У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]", — сказал лидер Незалежной и ответил утвердительно на уточняющий вопрос журналиста, тренируется ли он в стрельбе.
Зеленский также рассказал, что в начале спецоперации в феврале прошлого года в разных частях офиса президента в Киеве находились ящики с оружием и патронами.
А ранее пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Они посчитали, что его новая просьба грозит началом третьей мировой войны.