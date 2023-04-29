Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Во время интервью телеканалу "1+1" он отметил, что вооружён.

"У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]", — сказал лидер Незалежной и ответил утвердительно на уточняющий вопрос журналиста, тренируется ли он в стрельбе.

Зеленский также рассказал, что в начале спецоперации в феврале прошлого года в разных частях офиса президента в Киеве находились ящики с оружием и патронами.