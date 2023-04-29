КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 17:08

Зеленский признался, что ходит с пистолетом

Зеленский заявил, что ходит с пистолетом и тренируется в стрельбе

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Во время интервью телеканалу "1+1" он отметил, что вооружён.

"У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]", — сказал лидер Незалежной и ответил утвердительно на уточняющий вопрос журналиста, тренируется ли он в стрельбе.

Зеленский также рассказал, что в начале спецоперации в феврале прошлого года в разных частях офиса президента в Киеве находились ящики с оружием и патронами.

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А ранее пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Они посчитали, что его новая просьба грозит началом третьей мировой войны.

Андрей Бражников
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