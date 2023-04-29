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Регион
Опубликовано 29 апреля 2023, 17:08
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Зеленский признался, что ходит с пистолетом

Зеленский заявил, что ходит с пистолетом и тренируется в стрельбе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Во время интервью телеканалу "1+1" он отметил, что вооружён.

"У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]", — сказал лидер Незалежной и ответил утвердительно на уточняющий вопрос журналиста, тренируется ли он в стрельбе.

Зеленский также рассказал, что в начале спецоперации в феврале прошлого года в разных частях офиса президента в Киеве находились ящики с оружием и патронами.

В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников
В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников

А ранее пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Они посчитали, что его новая просьба грозит началом третьей мировой войны.

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Андрей Бражников
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