В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников
В Twitter возмутились жалобами Зеленского из-за запрета на импорт зерна
В "Твиттере" раскритиковали главу Незалежной Владимира Зеленского, который обиделся на своих союзников из-за их запрета на импорт украинского зерна. Пользователи под постом украинского лидера предложили ему самому есть продукцию с пестицидами вместо того, чтобы предлагать другим.
"Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины", — заявил один из комментаторов.
Другой его поддержал, напомнив, что установление качества импорта зерна основано на правилах, ведь никто не хочет рисковать здоровьем людей.
"Нам не нужны ваши продукты с пестицидами, на 1000% превышающими квоту. Спасибо", — добавил третий.
Пользователи сошлись на мнении, что Украина вообще не является частью Евросоюза и продолжает лишь требовать и жаловаться.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне недовольства фермеров власти Польши, Венгрии и Словакии запретили импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. После этого последние предложили подумать о механизме, благодаря которому Киев мог бы покупать свою продукцию для недопущения её попадания на европейские рынки. Кроме того, после обнаружения вредного пестицида Братислава запретила перерабатывать и продавать муку из украинского зерна. А на днях ЕК договорилась с пятью членами ЕС о снятии запрета на импорт.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka