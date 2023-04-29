КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 07:10

В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников

В Twitter возмутились жалобами Зеленского из-за запрета на импорт зерна

В "Твиттере" раскритиковали главу Незалежной Владимира Зеленского, который обиделся на своих союзников из-за их запрета на импорт украинского зерна. Пользователи под постом украинского лидера предложили ему самому есть продукцию с пестицидами вместо того, чтобы предлагать другим.

"Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины", — заявил один из комментаторов.

Другой его поддержал, напомнив, что установление качества импорта зерна основано на правилах, ведь никто не хочет рисковать здоровьем людей.

"Нам не нужны ваши продукты с пестицидами, на 1000% превышающими квоту. Спасибо", — добавил третий.

Пользователи сошлись на мнении, что Украина вообще не является частью Евросоюза и продолжает лишь требовать и жаловаться.

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Ранее Лайф сообщал, что на фоне недовольства фермеров власти Польши, Венгрии и Словакии запретили импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. После этого последние предложили подумать о механизме, благодаря которому Киев мог бы покупать свою продукцию для недопущения её попадания на европейские рынки. Кроме того, после обнаружения вредного пестицида Братислава запретила перерабатывать и продавать муку из украинского зерна. А на днях ЕК договорилась с пятью членами ЕС о снятии запрета на импорт.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Николь Вербер
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