В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников

В "Твиттере" раскритиковали главу Незалежной Владимира Зеленского, который обиделся на своих союзников из-за их запрета на импорт украинского зерна. Пользователи под постом украинского лидера предложили ему самому есть продукцию с пестицидами вместо того, чтобы предлагать другим.

"Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины", — заявил один из комментаторов.

Другой его поддержал, напомнив, что установление качества импорта зерна основано на правилах, ведь никто не хочет рисковать здоровьем людей.

"Нам не нужны ваши продукты с пестицидами, на 1000% превышающими квоту. Спасибо", — добавил третий.

Пользователи сошлись на мнении, что Украина вообще не является частью Евросоюза и продолжает лишь требовать и жаловаться.