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28 апреля, 17:33

ЕК договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на импорт украинского зерна

Еврокомиссия заключила сделку с пятью странами Восточной Европы об украинском зерне. Они обещали отменить запрет на поставки продукции из Незалежной в обмен на 100 млн евро помощи для фермеров и ограничение экспорта в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, написал "Твиттере" замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

"ЕК достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырём видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти стран", — уточнил он.

Румынская таможня начнёт опечатывать грузы с украинским зерном

Румынская таможня начнёт опечатывать грузы с украинским зерном

Ранее правительства Польши, Венгрии и Словакии из-за недовольства фермеров запретили импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В связи с этим Братислава предложила создать механизм, который помог бы Киеву покупать свою продукцию для недопущения её попадания на рынки ЕС. Также Словакия запретила перерабатывать и продавать муку из украинского зерна из-за обнаружения вредного пестицида.

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Getty Images / STR

Андрей Бражников
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