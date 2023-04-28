ЕК договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на импорт украинского зерна

Еврокомиссия заключила сделку с пятью странами Восточной Европы об украинском зерне. Они обещали отменить запрет на поставки продукции из Незалежной в обмен на 100 млн евро помощи для фермеров и ограничение экспорта в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, написал "Твиттере" замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

"ЕК достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырём видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти стран", — уточнил он.