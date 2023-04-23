Румынская таможня начнёт опечатывать грузы с украинским зерном

Таможенная служба Румынии с 24 апреля начнёт опечатывать грузы с украинской сельскохозяйственной продукцией, следующие в третьи страны, сообщили в пресс-службе Минсельхоза страны.

"Министр сельского хозяйства Петре Дая сообщил, что румынское государство примет дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Бухарест готов продолжать поддерживать Украину в торговой области, однако не в ущерб своим фермерам. Причём Румыния также будет проверять агропродукцию из Незалежной из-за выявленного в ней превышения уровня пестицидов.