Румынская таможня начнёт опечатывать грузы с украинским зерном
Таможенная служба Румынии с 24 апреля начнёт опечатывать грузы с украинской сельскохозяйственной продукцией, следующие в третьи страны, сообщили в пресс-службе Минсельхоза страны.
"Министр сельского хозяйства Петре Дая сообщил, что румынское государство примет дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна", — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что Бухарест готов продолжать поддерживать Украину в торговой области, однако не в ущерб своим фермерам. Причём Румыния также будет проверять агропродукцию из Незалежной из-за выявленного в ней превышения уровня пестицидов.
Напомним, правительства Польши, Венгрии и Словакии запретили импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Причина заключается в недовольстве местных фермеров наплывом украинской пшеницы и снижением цен. В связи с этим Братислава предложила создать механизм, который помог бы Киеву покупать свою продукцию для недопущения её попадания на рынки ЕС. Также страна запретила перерабатывать и продавать муку из украинского зерна из-за обнаружения вредного пестицида.
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