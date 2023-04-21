Зеленский нарвался на гнев из-за слов о мечте украинцев
В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о желании украинцев вступить в НАТО
Пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за обращения президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что ни жители страны, ни европейцы не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Незалежную вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. По мнению ряда комментаторов, принятие страны в альянс будет означать начало третьей мировой войны.
"Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО", "Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?", "Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", "Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — гласят комментарии юзеров.
Напомним, утром 20 апреля генесек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. На встрече с ним Зеленский призвал поскорее пригласить Украину в альянс. Также он призвал генсека решить вопрос со странами НАТО, которые не хотят снабжать ВСУ оружием. Сам Столтенберг предположил, что Украина может стать частью альянса после завершения боевых действий. Сегодня же генсек заявил о желании всех членов НАТО принять Киев.
ТАСС / Zuma