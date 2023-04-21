Зеленский нарвался на гнев из-за слов о мечте украинцев

Пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за обращения президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что ни жители страны, ни европейцы не поймут руководство НАТО, если оно не пригласит Незалежную вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. По мнению ряда комментаторов, принятие страны в альянс будет означать начало третьей мировой войны.

"Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО", "Разве недостаточно тех денег, которые страны выделяют Украине?", "Вопрос НАТО — главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины", "Большинство европейцев как раз не волнует эта тема", — гласят комментарии юзеров.