"Клоунское шоу": Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и сел в лужу

Президент Чехии Петр Павел оставил на военной технике, которая будет отправлена украинским военным, послание к России с призывом "уйти с Украины". Фото лидер республики опубликовал в "Твиттере" и сразу же столкнулся с критикой со стороны пользователей.

Президент Чехии оставляет на технике ВСУ послание к России. Фото © Twitter / prezidentpavel

"Мы с тобой [Украина]. Ты отомстишь за павших, ты вернёшь себе свободу. Россия, иди домой!" — написал Павел.

Часть пользователей негативно отреагировала на такие его действия. Некоторые заявили, что техника НАТО должна вернуться домой. Один из комментаторов усомнился в том, что президент Чехии понимает последствия отправки военной помощи Украине. В частности, речь идёт о риске начала третьей мировой войны.

"Это клоунское шоу рассчитано исключительно на аудиторию США/Великобритании/ЕС", — написал один пользователь.

"Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы", — добавил другой.