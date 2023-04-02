В Минобороны Чехии заявили, что на складах республики ещё есть что отправить Киеву

Чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что на военных складах республики ещё осталось кое-какое вооружение, которое Прага могла бы передать Киеву. По её словам, о данном вопросе в ближайшие дни будет проинформирован президент Чехии Петр Павел.

"На наших складах есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем президента о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что ещё мы гипотетически можем отправить на Украину", — сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ.