В Минобороны Чехии заявили, что на складах республики ещё есть что отправить Киеву
Чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что на военных складах республики ещё осталось кое-какое вооружение, которое Прага могла бы передать Киеву. По её словам, о данном вопросе в ближайшие дни будет проинформирован президент Чехии Петр Павел.
"На наших складах есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем президента о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что ещё мы гипотетически можем отправить на Украину", — сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ.
При этом буквально две недели назад чешский лидер Петр Павел заявил, что Прага исчерпала возможности военной помощи Киеву. По его словам, у Чехии имеются некоторые возможности в сфере ПВО и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы в связи с дефицитом рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике. В качестве выхода из ситуации Павел предложил привлекать рабочих с Украины.
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