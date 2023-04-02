Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 14:13

В Минобороны Чехии заявили, что на складах республики ещё есть что отправить Киеву

Чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что на военных складах республики ещё осталось кое-какое вооружение, которое Прага могла бы передать Киеву. По её словам, о данном вопросе в ближайшие дни будет проинформирован президент Чехии Петр Павел.

"На наших складах есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем президента о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что ещё мы гипотетически можем отправить на Украину", — сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ.

Чешский генерал опроверг миф о "чудо-оружии" Запада на Украине

Чешский генерал опроверг миф о "чудо-оружии" Запада на Украине

При этом буквально две недели назад чешский лидер Петр Павел заявил, что Прага исчерпала возможности военной помощи Киеву. По его словам, у Чехии имеются некоторые возможности в сфере ПВО и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы в связи с дефицитом рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике. В качестве выхода из ситуации Павел предложил привлекать рабочих с Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • чехия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров