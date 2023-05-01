В Сети назвали Зеленского "трусливым поросёнком" после его слов о ношении пистолета

В Сети высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он носит с собой пистолет. Пользователи "Твиттера" после этого отметили, что это "просто слова".

В недавнем интервью лидер Незалежной признался, что ходит с пистолетом и регулярно тренируется из него стрелять. Однако в Сети со скепсисом отнеслись к его словам.

"Зеленский — трусливый поросёнок", — написал один из пользователей.

"Докажи это", — предложил другой.

"Так вот почему у него есть двойник, который везде с ним ходит", — с иронией отметил ещё один юзер.

Один из комментаторов также заявил, что Зеленский — "трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир". Украинского лидера также назвали "комиком, который просто играет роль".

"Я видел, как он танцует. Я на это не куплюсь", — добавил ещё один пользователь.

"Он бы сбежал в одно из своих роскошных поместий где-нибудь в мире, купленное на деньги налогоплательщиков из других стран", — предположил юзер.