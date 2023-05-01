"Ему придётся уйти": Слова Зеленского о мире и Украине шокировали пользователей Twitter
Пользователей Twitter возмутили слова Зеленского о мире и Украине
Пользователи "Твиттера" не на шутку возмутились, прочитав слова Владимира Зеленского об одной из якобы отличительных сторон украинской нации. По мнению лидера Незалежной, мир и стремление к свободе — это естественная черта характера украинцев.
"Если мир — естественная часть вашего характера, следуйте этому прекрасному характеру и начинайте переговоры", — посоветовал подписчик.
Другой пользователь заметил, что если эти слова соответствуют действительности, то Зеленскому нужно больше говорить о мире, а не о новом оружии. Третий комментатор подчеркнул, что лидера Незалежной никто не поддерживает и ему придётся уйти, ведь это только вопрос времени. Также читатели напомнили, что Украина восемь лет обстреливала жителей Донбасса, нарушая Минские соглашения, что никак не вяжется с представлениями о мире.
"Я думаю, для начала вам нужно посмотреть в словаре значение этого слова", — сыронизировал ещё один пользователь.
Ранее в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на ютуб-канале "Мир наизнанку", Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом.