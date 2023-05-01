Пользователи "Твиттера" не на шутку возмутились, прочитав слова Владимира Зеленского об одной из якобы отличительных сторон украинской нации. По мнению лидера Незалежной, мир и стремление к свободе — это естественная черта характера украинцев.

Другой пользователь заметил, что если эти слова соответствуют действительности, то Зеленскому нужно больше говорить о мире, а не о новом оружии. Третий комментатор подчеркнул, что лидера Незалежной никто не поддерживает и ему придётся уйти, ведь это только вопрос времени. Также читатели напомнили, что Украина восемь лет обстреливала жителей Донбасса, нарушая Минские соглашения, что никак не вяжется с представлениями о мире.