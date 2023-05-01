КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 01:38

"Ему придётся уйти": Слова Зеленского о мире и Украине шокировали пользователей Twitter

Пользователей Twitter возмутили слова Зеленского о мире и Украине

Пользователи "Твиттера" не на шутку возмутились, прочитав слова Владимира Зеленского об одной из якобы отличительных сторон украинской нации. По мнению лидера Незалежной, мир и стремление к свободе — это естественная черта характера украинцев.

"Если мир — естественная часть вашего характера, следуйте этому прекрасному характеру и начинайте переговоры", — посоветовал подписчик.

Другой пользователь заметил, что если эти слова соответствуют действительности, то Зеленскому нужно больше говорить о мире, а не о новом оружии. Третий комментатор подчеркнул, что лидера Незалежной никто не поддерживает и ему придётся уйти, ведь это только вопрос времени. Также читатели напомнили, что Украина восемь лет обстреливала жителей Донбасса, нарушая Минские соглашения, что никак не вяжется с представлениями о мире.

"Я думаю, для начала вам нужно посмотреть в словаре значение этого слова", — сыронизировал ещё один пользователь.

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Ранее в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на ютуб-канале "Мир наизнанку", Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом.

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Офис президента Украины

Анатолий Симоненко
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