Зеленский пожаловался, что рискует лишиться рассудка
Зеленский заявил, что начинает терять рассудок из-за отсутствия отпуска
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что у него с момента начала российской военной спецоперации не было отпуска. Об этом он заявил в интервью скандинавским журналистам.
"У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго", — поделился украинский лидер.
Ранее Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом, который Москва и Киев никак не могут съесть. А поскольку объём его большой, то, по его мнению, этот пирог нужно разделить на куски.
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