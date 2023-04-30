КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 15:53

Зеленский пожаловался, что рискует лишиться рассудка

Зеленский заявил, что начинает терять рассудок из-за отсутствия отпуска

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что у него с момента начала российской военной спецоперации не было отпуска. Об этом он заявил в интервью скандинавским журналистам.

"У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго", — поделился украинский лидер.

В Венгрии поставили Зеленского на место после его резкого заявления

В Венгрии поставили Зеленского на место после его резкого заявления

Ранее Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом, который Москва и Киев никак не могут съесть. А поскольку объём его большой, то, по его мнению, этот пирог нужно разделить на куски.

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Getty Images

Светлана Оперук
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