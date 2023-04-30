Зеленский пожаловался, что рискует лишиться рассудка

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что у него с момента начала российской военной спецоперации не было отпуска. Об этом он заявил в интервью скандинавским журналистам.

"У меня не было отпуска. <…> Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго", — поделился украинский лидер.