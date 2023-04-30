В Венгрии поставили Зеленского на место после его резкого заявления
Сийярто: Не Зеленскому решать, правильно ли ведёт себя Венгрия как член НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский не может решать, как поступать Венгрии в качестве члена НАТО. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсетях.
"Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неадекватным. К счастью, это не ему решать", — написал он.
Таким образом министр отреагировал на заявление Зеленского, который назвал неадекватным поведение Венгрии. Последний недоволен тем, что та является членом Североатлантического альянса, но занимает в украинском конфликте скорее сторону России. Сийярто также подчеркнул, что венгры уже заплатили очень высокую цену за украинский конфликт, члены венгерской общины в Закарпатье погибли в ходе боевых действий.
Однако если заявление Зеленского означало на самом деле благодарность по отношению к Венгрии, которая впустила и приняла более миллиона украинских беженцев, "тогда мы вам рады и можете рассчитывать на нас в будущем", добавил министр.
Напомним, власти Венгрии неоднократно высказывались об отмене антироссийских санкций, а также блокировали транш военной помощи Украине. А недавно Сийярто указал на игнорирование Киевом его просьб вернуть права закарпатским венграм.
ТАСС / ЕРА / Robert Ghement