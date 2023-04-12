В США захотели "наказать" Венгрию из-за отказа следовать общей политике по Украине

Американские власти решили проучить Венгрию за её отказ следовать общей политике западных стран в отношении Украины и ввести против Будапешта санкции. Об этом сообщает венгерское оппозиционное издание 444.

"Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц", — сказано в материале.

Среди возможных мер, которые могут быть применены к Венгрии, упоминается запрет на въезд в США для определённого ряда лиц. Официально венгерское правительство эту информацию не подтвердило, но её прокомментировал аналитик будапештского исследовательского центра "Институт XXI века" Даниел Деак. В социальной сети он написал, что Белый дом решил ввести санкции против Будапешта и настаивает на прекращении экономических связей с Россией.

Аналитик напомнил, что подобное поведение американцев является неправильным и разрушает систему западных альянсов. Деак считает, что если США видят в странах Европы союзников, то они должны и вести себя соответствующе. Кроме того он вспомнил, что отношения между Америкой и европейскими государствами, в том числе и Венгрией, могут быть успешными. Например, как это было во времена президентства Дональда Трампа.