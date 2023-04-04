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4 апреля, 19:15

Сийярто указал на игнорирование Киевом его просьб вернуть права закарпатским венграм

МИД Венгрии: Украина грубыми способами массово мобилизует венгров из Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой в адрес украинских властей, обвинив их в грубой мобилизации закарпатских венгров. Об этом он заявил журналистам после первого дня заседания глав МИД стран НАТО.

"Из венгров в Закарпатье очень многих мобилизовали в украинскую армию. Мы видели, что в некоторых случаях мобилизация осуществлялась весьма грубыми способами. Значительную часть венгерского национального сообщества отправляют на фронт, и многие из них, к сожалению, погибают", — сказал Сийярто.

Венгерский министр указал, что так и не получил ответа от украинского коллеги — и это не "стечение обстоятельств", поскольку тема поднималась во всех форматах с участием украинских представителей. Глава МИД страны добавил, что Киев за последние восемь с половиной лет давал лишь пустые обещания вернуть венграм права, однако на деле ситуация становилась только хуже.

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Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады. Кроме того, как утверждает издание Metropol, в сотнях метров от границы с Венгрией, в рефрижераторном вагоне, неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. На принудительную мобилизацию в ВСУ этнических венгров Сийярто жаловался уже не раз. В начале марта он напомнил, что это нарушает права человека.

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Ирина Фальке
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