Сийярто указал на игнорирование Киевом его просьб вернуть права закарпатским венграм

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой в адрес украинских властей, обвинив их в грубой мобилизации закарпатских венгров. Об этом он заявил журналистам после первого дня заседания глав МИД стран НАТО.

"Из венгров в Закарпатье очень многих мобилизовали в украинскую армию. Мы видели, что в некоторых случаях мобилизация осуществлялась весьма грубыми способами. Значительную часть венгерского национального сообщества отправляют на фронт, и многие из них, к сожалению, погибают", — сказал Сийярто.