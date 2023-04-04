Фельдшер-"Харон" вывозил украинских мужчин за границу в карете скорой помощи, но был пойман

На западе Украины, в Закарпатье, фельдшер пытался в карете скорой помощи переправить двух мужчин призывного возраста за границу. Об инциденте сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". Саму схему организовал местный житель, а медик ему помогал со спецтранспортом: машина с мигалками быстрее проходила контрольные посты, но на одном из них всю преступную группу задержали.

Жителей Киевской области и Запорожья под видом пациентов должны были доставить на украинско-словацкую границу в районе населённого пункта Стужица Ужгородского района, откуда они планировали уже самостоятельно попасть за рубеж. В ходе обысков пограничники обнаружили у них шесть тысяч долларов, которые те заплатили за переправу.

Напомним, что на Украине в связи с военным положением действует запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее в стране реализуются различные схемы, позволяющие обойти этот запрет. Стоимость такой "услуги" колеблется от 1,3 тысячи до 8,5 тысячи долларов. Чаще всего для нелегального выезда за рубеж используются поддельные справки о непригодности к военной службе, инвалидности или обучении в зарубежных вузах. Кроме того, для легального отъезда из страны иногда оформляются водителями для перевозки волонтёрской продукции. Ещё дороже могут стоить услуги проводников, помогающих беглецам перейти границу по горам и лесам, а также форсируя пограничные реки.