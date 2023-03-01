Сийярто возмутился принудительной мобилизацией этнических венгров на Украине

Принудительная мобилизация в украинскую армию, в частности, этнических венгров, нарушает права человека. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Он отметил, что в западной части Незалежной проживает около 150 тысяч этнических венгров.

"И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определённо противоречит правам человека", — сказал Сийярто.

Он также добавил, что "многие члены украинского сообщества уже погибли".