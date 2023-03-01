Сийярто возмутился принудительной мобилизацией этнических венгров на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Принудительная мобилизация на Украине нарушает права людей
Принудительная мобилизация в украинскую армию, в частности, этнических венгров, нарушает права человека. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Он отметил, что в западной части Незалежной проживает около 150 тысяч этнических венгров.
"И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определённо противоречит правам человека", — сказал Сийярто.
Он также добавил, что "многие члены украинского сообщества уже погибли".
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады. Кроме того, как утверждает издание Metropol, в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам.
ТАСС / EPA / CHAMILA KARUNARATHNE