"Рот порвёшь": Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом

Украинский конфликт словно огромный пирог, который Москва и Киев никак не могут съесть. Такое сравнение привёл президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на ютуб-канале "Мир наизнанку".

"Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвёшь, большое государство и большое по объёму", — сказал он.

Украинский президент добавил, что такой объём "проглотить сложно", поэтому нужно разделять на куски.