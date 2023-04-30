КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 08:45

"Рот порвёшь": Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом

Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом, который нужно разделить

Украинский конфликт словно огромный пирог, который Москва и Киев никак не могут съесть. Такое сравнение привёл президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на ютуб-канале "Мир наизнанку".

"Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвёшь, большое государство и большое по объёму", — сказал он.

Украинский президент добавил, что такой объём "проглотить сложно", поэтому нужно разделять на куски.

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Ранее СМИ писали, что Запад отвёл Зеленскому полгода для достижения успехов в боевых действиях. Больше всего ждёт завершения конфликта президент США Джо Байден, он надеется, что это произойдёт в 2023 году, то есть до начала праймериз.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Светлана Оперук
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