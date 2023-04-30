"Пусть даже не мечтает": В Сети резко отреагировали на угрозы Зеленского в адрес россиян

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью журналистам из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии в очередной раз заявил о намерении его страны вернуть Крым. По его словам, россияне якобы будут бежать с полуострова. Однако пользователям Сети такое заявление Зеленского не понравилось.

"Когда мы подойдём на админграницы с Крымом, вы увидите, как русские будут бежать… Они будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса", — сказал Зеленский в том интервью.

Пользователи Twitter подчеркнули, что он не понимает, как завоевать сердца крымчан. Кто-то уличил украинского президента в желании спровоцировать начало третьей мировой войны. Ещё один комментатор усомнился, что лидер Украины осознаёт, какой будет реакция России.

"Пусть даже не мечтает", — написал один из пользователей.

"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — подчеркнул другой.