КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 07:44

"Пусть даже не мечтает": В Сети резко отреагировали на угрозы Зеленского в адрес россиян

В Twitter осудили Зеленского за слова о том, что россияне побегут из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью журналистам из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии в очередной раз заявил о намерении его страны вернуть Крым. По его словам, россияне якобы будут бежать с полуострова. Однако пользователям Сети такое заявление Зеленского не понравилось.

"Когда мы подойдём на админграницы с Крымом, вы увидите, как русские будут бежать… Они будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса", — сказал Зеленский в том интервью.

Пользователи Twitter подчеркнули, что он не понимает, как завоевать сердца крымчан. Кто-то уличил украинского президента в желании спровоцировать начало третьей мировой войны. Ещё один комментатор усомнился, что лидер Украины осознаёт, какой будет реакция России.

"Пусть даже не мечтает", — написал один из пользователей.

"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — подчеркнул другой.

В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников

В Сети подняли на смех Зеленского из-за обиды на союзников

Ранее Зеленский пообещал начать контрнаступление без западных истребителей F-16. По его словам, больше нет времени на дальнейшее ожидание боевой авиации от союзников.

Обложка ©

Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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