"Пусть даже не мечтает": В Сети резко отреагировали на угрозы Зеленского в адрес россиян
В Twitter осудили Зеленского за слова о том, что россияне побегут из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью журналистам из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии в очередной раз заявил о намерении его страны вернуть Крым. По его словам, россияне якобы будут бежать с полуострова. Однако пользователям Сети такое заявление Зеленского не понравилось.
"Когда мы подойдём на админграницы с Крымом, вы увидите, как русские будут бежать… Они будут бежать из Крыма быстрее, чем из Донбасса", — сказал Зеленский в том интервью.
Пользователи Twitter подчеркнули, что он не понимает, как завоевать сердца крымчан. Кто-то уличил украинского президента в желании спровоцировать начало третьей мировой войны. Ещё один комментатор усомнился, что лидер Украины осознаёт, какой будет реакция России.
"Пусть даже не мечтает", — написал один из пользователей.
"Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне", — подчеркнул другой.
Ранее Зеленский пообещал начать контрнаступление без западных истребителей F-16. По его словам, больше нет времени на дальнейшее ожидание боевой авиации от союзников.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency