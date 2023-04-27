Назван срок, который Запад отвёл Зеленскому для завершения конфликта
The Scotsman: Запад отвёл Зеленскому полгода, чтобы добиться успеха в конфликте
Всего полгода осталось у украинского президента Владимира Зеленского, чтобы достичь приемлемого для Запада результата в боевых действиях. Об этом заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в издании The Scotsman.
"Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провёл переговоры с Путиным. Но добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно. После недавних дипломатических успехов Путина Запад не может позволить себе очередной внешнеполитический провал", — считает эксперт.
По мнению экс-дипломата, Зеленский осознаёт, что и США, и Евросоюз устали от военных действий и обеспокоены экономическими последствиями, с которыми им самим предстоит столкнуться. Более всего хочет завершения конфликта американский президент Джо Байден, считает Уилласи-Уилси. Профессор отметил, что глава Белого дома очень бы не хотел отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Киева на президентских выборах 2024 года. Для Байдена идеальным стало бы завершение конфликта в 2023 году, то есть до начала праймериз.
Также отставной дипломат скептически отнёсся к способности Украины переломить ход боевых действий. Это должно вынудить Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров, подчеркнул автор публикации.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что политика стран Запада во главе с США, которая в своё время вынудила Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту на Украине. По его словам, единственный способ обеспечить мир в Европе заключается во вступлении Украины в НАТО.
ТАСС / Zuma