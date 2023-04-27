Назван срок, который Запад отвёл Зеленскому для завершения конфликта

Всего полгода осталось у украинского президента Владимира Зеленского, чтобы достичь приемлемого для Запада результата в боевых действиях. Об этом заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в издании The Scotsman.

"Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провёл переговоры с Путиным. Но добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно. После недавних дипломатических успехов Путина Запад не может позволить себе очередной внешнеполитический провал", — считает эксперт.

По мнению экс-дипломата, Зеленский осознаёт, что и США, и Евросоюз устали от военных действий и обеспокоены экономическими последствиями, с которыми им самим предстоит столкнуться. Более всего хочет завершения конфликта американский президент Джо Байден, считает Уилласи-Уилси. Профессор отметил, что глава Белого дома очень бы не хотел отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Киева на президентских выборах 2024 года. Для Байдена идеальным стало бы завершение конфликта в 2023 году, то есть до начала праймериз.

Также отставной дипломат скептически отнёсся к способности Украины переломить ход боевых действий. Это должно вынудить Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров, подчеркнул автор публикации.